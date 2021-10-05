جامعة طنطا تبحث سبل دعم مبادرة «ادرس فى مصر»

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، د. رشا كمال مدير الإدارة المركزية لشئون الوافدين، والدكتورة هالة مقلد مستشار الدعم الفنى بوزارة التعليم العالى، وذلك على هامش عقد منتدى وورشة عمل تعريفية بالمبادرة الرئاسية "ادرس فى مصر" بالجامعة فى حضور الدكتور محمود شكل مدير المركز الرئيسى للعلاقات الدولية ورعاية الطلاب الوافدين.

أكد د. محمود ذكى، أنه تم بحث سبل تدعيم المبادرة الرئاسية "ادرس فى مصر" خلال اللقاء ودعم منظومة رعاية الطلاب الوافدين، واستعراض الإجراءات الجديدة لتسجيل وقبول الطالب الوافد من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة التى تسمح لكل جامعة بعرض خدماتها وبرامجها والمعلومات اللازمة عنها، وتمكن الطالب الوافد من التعرف على ما تقدمه كل الجامعات واختيار ما يناسبه والتسجيل وإنهاء كافة الإجراءات إلكترونيًا.

أضاف د. محمود ذكى أن دعم مبادرة "ادرس فى مصر يحظى بأولوية قصوى بجامعة طنطا، موضحا أن خدمات الطلاب الوافدين فى الجامعة تم رقمنتها.

من جانبها أشادت الدكتورة رشا كمال بخدمات جامعة طنطا الرقمية للطلاب الوافدين، كما أشادت بإقبال الطلاب على الدراسة فيها.

وأشارت الى أن إقبال الطلاب على الدراسة في مصر يؤكد النتائج الإيجابية للإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على الطلاب الوافدين مشيدة بالدور الهام والفعال للجنة إدارة الأزمات المشكلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحل مشكلات واستفسارات الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، لاسيما وأن اللجنة تكون على اتصال مباشر مع الطلاب الوافدين من خلال الأعضاء الفنيين بالإدارة ومشرفي إدارات الوافدين بالجامعات المصرية والمكاتب الثقافية والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج؛ لحل أي من المشكلات الخاصة بالطلاب واستكمال الأوراق ومساعدتهم للحصول على التأشيرات الدراسية، مؤكدة على استمرار العمل على إطلاق منصة "ادرس في مصر" والتي ستضم كافة الجهات المعنية؛ لتسهيل قبول الطالب الوافد للدراسة بالجامعات المصرية.