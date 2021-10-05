غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر العربى لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات

افتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم غد الأربعاء، بقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الخامس والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا الهامة من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات (مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية خلال جائحة كوفيد -19. ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات (2020-2021م)، بالإضافة إلى دراسة إنشاء فريق عمل عربي للتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء وخططها الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونتائج أعمال اجتماعات مجموعات العمل الفرعية الإجرائية الثلاث لمكافحة المخدرات التي اجتمعت في شهر يونيو الماضي.