أبرزهن ميجان ماركل..مشاهير بعثن برسائل من خلال أزيائهن (صور)

تفكركثيرات من المشاهير لأسابيع وشهور بأدق التفاصيل الخاصة بمظهرهن، غالبًا ما يضعن معنى خاصًا لملابسهن وإكسسواراتهن، في هذه الأثناء، يواصل المعجبون وخبراء الموضة تخمين رسالة أرادت نجمة ايصالها من خلال هذه التفاصيل.

وفقًا لموقع bright side نرصد أهم الرسائل:

نيكول كيدمان

تم تزيين فستان من ديور الذي ارتدته النجمة نيكول كيدمان في حفل "جلامور وومن" بتطريز يصور امرأة بأجنحة، لم يكن اختيار هذا الفستان مصادفة: فالتطريز على الصدر يذكرنا بالفرص اللامحدودة للشخص.

من جانبها، قالت نيكول في تصريح سابق لها:" أنا أرتدي أجنحة الليلة، وأقول لكم، لكل هؤلاء الفتيات والفتيان الصغار، حتى لو تم قص أجنحتكم يمكنك إعادة بنائها ويمكنك الطيران أي هناك أمل".

نيكول كيدمان

سكارلت جوهانسون

اختارت جوهانسون فستانًا من علامة ماركيزا لزيارة حفل Met Gala السنوي في عام 2018،من خلال ارتداء مثل هذا الفستان تريد أن توصل رسالة دعم لهؤلاء المصممات.

سكارلت جوهانسون

هيلي بالدوين

ملكة حقيقية لأزياء الشوارع وهذا هو السبب في أنه ليس من المستغرب أن يكون فستان زفافها يحتوي على بعض عناصر أسلوب الشارع، للمصمم فيرجيل أبلوه - مبتكر إحدى العلامات التجارية الرئيسية "أسلوب الشارع" و كانت أول تجربة للمصمم لتصميم فستان الزفاف بالنسبة له.

على الرغم من أنه تم بأسلوب كلاسيكي، إلا أن الحجاب كان مزينًا بعناصر تطريز تقول "حتى الموت يفرقنا" و "فستان الزفاف" ، بالإضافة إلى الأسهم المتقاطعة - شعار أوف وايت ايضًا الرسالة كانت دعم له.

لورا ديرن

لورا ديرن

ارتدت Laura Dern فستانًا أحمر رائعًا من Valentino في حفل Golden Globe في عام 2019، واستكمل مظهرها بحقيبة يد صغيرة، إذا نظرت عن قرب، ستلاحظ أن الملحق مزين بشريط أسود عليه علامة "انتهى الوقت"، كما اعترفت الممثلة لاحقًا، أرادت دعم الحركة النسائية التي تحمل الاسم نفسه بمساعدة هذه التفاصيل الدقيقة.

لورا ديرن

ميجان ماركل

وفقًا للتقاليد، يظهر ممثلو العائلة المالكة البريطانية للجمهورمع أطفالهم حديثي الولادة بعد ساعات قليلة من الولادة، لكن ميجان ماركل لم تخاطر فقط بخرق هذه القاعدة غير المعلنة ، حيث ظهرت أمام المراسلين بعد يومين فقط من ولادة الطفل ، بل اختارت أيضًا ملابس جريئة جدًا لذلك.

حددت الدوقة عن قصد بطنها البارز بحزام ، مما يدل على أنها لا تشعر بالخجل من تغييرات ما بعد الولادة، إذا نظرت إلى صور أفراد العائلة المالكة، ستلاحظ أنهن غادرن المستشفيات بفساتين تخفي بطونهن.