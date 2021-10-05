الفلبين تأمر شركات النفط بالمحافظة على مستويات المخزون المقررة

أمرت وزارة الطاقة الفلبينية شركات النفط، بالتأكد من وجود كميات كافية من المخزون، بهدف تخفيف التأثيرات المحتملة لارتفاع أسعار الخام خلال الشهور المقبلة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن التوجيه الحكومي القول اليوم الثلاثاء، إنه على الشركات اللإلتزام بالحد الأدنى للمخزون، وهو ما يكفي استهلاك 15 يومًا من المنتجات النفطية، في حين على مصافي التكرير الاحتفاظ بمخزون من النفط الخام يكفي لتشغيلها لمدة 30 يوما كحد أدنى.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 بعد قرار تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط أمس الالتزام بقراره السابق بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، خلال الشهر المقبل ورفض الدعوات المطالبة بزيادة دعوات المطالبة بزيادة إضافية للإنتاج في ظل زيادة الطلب العالمي على الخام.

وفي سياق متصل، صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات على الأقل، لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلن كبار منتجي النفط في العالم قرارهم الإبقاء على كبح إمدادات الخام.

وارتفع خام برنت 23 سنتًا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.49 دولار للبرميل، بعد أن صعد 2.5% أمس الإثنين.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.74 دولار بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة (أوبك+)، أمس إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان بشكل متقطع، من جائحة فيروس كورونا.

وقالت كابيتال إيكونوميكس "نتوقع عودة تدريجية لنمو الطلب إلى طبيعته وسيبدأ انتعاش في المعروض التأثير على أسعار النفط اعتبارا من الربع الرابع".

