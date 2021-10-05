الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الفلبين تأمر شركات النفط بالمحافظة على مستويات المخزون المقررة

وزارة الطاقة الفلبينية
وزارة الطاقة الفلبينية

أمرت وزارة الطاقة الفلبينية شركات النفط، بالتأكد من وجود كميات كافية من المخزون،  بهدف تخفيف التأثيرات المحتملة لارتفاع أسعار الخام خلال الشهور المقبلة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن التوجيه الحكومي القول اليوم الثلاثاء، إنه على الشركات اللإلتزام بالحد الأدنى للمخزون، وهو ما يكفي استهلاك 15 يومًا من المنتجات النفطية، في حين على مصافي التكرير الاحتفاظ بمخزون من النفط الخام يكفي لتشغيلها لمدة 30 يوما كحد أدنى.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 بعد قرار تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط أمس الالتزام بقراره السابق بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، خلال الشهر المقبل ورفض الدعوات المطالبة بزيادة دعوات المطالبة بزيادة إضافية للإنتاج في ظل زيادة الطلب العالمي على الخام.

وفي سياق متصل، صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات على الأقل، لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلن كبار منتجي النفط في العالم قرارهم الإبقاء على كبح إمدادات الخام.
وارتفع خام برنت 23 سنتًا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.49 دولار للبرميل، بعد أن صعد 2.5% أمس الإثنين. 

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.74 دولار بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة (أوبك+)، أمس إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان بشكل متقطع، من جائحة فيروس كورونا.

وقالت كابيتال إيكونوميكس "نتوقع عودة تدريجية لنمو الطلب إلى طبيعته وسيبدأ انتعاش في المعروض التأثير على أسعار النفط اعتبارا من الربع الرابع".
 

أوبك وزارة الطاقة الفلبينية النفط الطاقة الفلبين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

«فيسبوك» عن سبب تعطل الخدمات: تعديلات خاطئة فى الإعدادات

رد ساخر من مؤسس «تويتر» على تغريدة «واتساب»

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: حكومة بينيت الأخطر على إسرائيل

مفقود من 33 عامًا.. بينيت يكشف مهمة "الموساد" لمعرفة مصير طيار إسرائيلى

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟