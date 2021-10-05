سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الثلاثاء 5-10-2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، استقرارًا اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، ومتوسط أسعار مقبول، وذلك لتوفير كميات الدولار الأمريكي اللازمة من البنوك الحكومية والخاصة، لجميع المتعاملين فى السوق المصرفى.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم



ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع، اهتماما كبيرا من كافة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المختلفة، والعاملين فى الاستيراد والتصدير، لارتباط أسعار العملات الأجنبية بسعر المنتجات فى السوق المحلى.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري





واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



كما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



أظهر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة ثباتًا عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



و في بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك التجاري الدولي



وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي



استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



وشهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم



واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى البنك الأهلي المصرى عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كما سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.