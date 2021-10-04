صد هجوم إرهابى على أحد القطاعات الأمنية فى كركوك

أعلن مصدر أمني عراقي، الإثنين، أن قوات الشرطة تمكنت من صد هجوم مسلح لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، على أحد القطاعات الأمنية في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفاد مصدر أمني عراقي في تصريح خاص للقناة (العراقية) الإخبارية ـ بأن قوة أمنية تمكنت من صد هجوم مسلح عقب مشاهدة تحركات مشبوة من خلال الكاميرات الحرارية لعدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بالقرب من أحد قطعاتها في ناحية الرياض بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يأتي هذا في الوقت من المنتظر أن يشهد فيه العراق في العاشر من الشهر الجاري أول انتخابات مبكرة بعد مرحلة ما بعد التغيير عام 2003 يتنافس عليها نحو 3249 مرشحًا بينهم أكثر من 789 مستقلاً لاختيار برلمان عراقي جديد يضم 329 نائبًا يتولى تشكيل حكومة عراقية جديدة للسنوات الأربع المقبلة.

في وقت سابق، أعلنت مديرية شرطة بغداد، إلقاء القبض على متهم بالإرهاب حاول المرور عبر أحد سيطرتها الخارجية.

وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية أن "قوات سيطرة الانتصار التابعة إلى مديرية شئون السيطرات والطرق الخارجية في مديرية شرطة بغداد، ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حاول المرور عبر السيطرة، حيث تم تدقيق معلوماته وتبين أنه مطلوب للقضاء وفق قضايا تتعلق بالإرهاب".

وأضافت: أنه تم تسليمه أصوليا إلى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون العراقي.