الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

بعد العطل.. تداول معلومات شخصية لأكثر من مليار حساب على «فيسبوك»

جريدة الدستور

تم تداول معلومات شخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب على «فيسبوك»، وعرضها للبيع على منتدى شهير للقرصنة، وذلك بعد تعرض برامج التواصل الاجتماعي لأزمة انقطاع الخدمات منذ 4 ساعات.

وقال موقع «privacy affairs» إن هذه الواقعة «تشكل أكبر وأهم تفريغ لبيانات فيسبوك حتى الآن»، مشيرًا إلى أن البيانات المتداولة تحتوي على أسماء شخصية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف ومعرفات مستخدمين.

وأضاف أن تحديد المجرمين الإلكترونيين أرقام هواتف المستخدمين يمكنّهم من إرسال رسائل نصية قصيرة مزيفة إلى المستخدمين المتضررين، ما من شأنه أن يسهل عليهم عمليات احتيال وإجرام.
 

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