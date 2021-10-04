حبس عاطل بتهمة ترويج المخدرات وحيازة أسلحة نارية فى السلام

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، أثناء تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً إحدى السيارات "ملكه"، وبحوزته (طبنجة - عدد من الطلقات– 2 خزينة – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – عدد "2" هواتف محمولة).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

وأقر بتحصله على السلاح النارى المضبوط بحوزته من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.