بعد عطل فيسبوك.. «داون ديتيكتور» يتلقى 125 ألف بلاغا من المستخدمين

كشف موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع العالمية، عن تلقيه أكثر من 125 ألف بلاغا من المستخدمين غير القادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات فيسبوك العالمية وواتس آب وإنستجرام .

وعلق الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على العطل، بأنه الأول من نوعه بعد وقوع الأربعة منصات العالمية بدءا بفيسبوك وواتس آب وانستجرام وماسنجر، مشيرا إلى أن أكثر من مليار مستخدم تأثر بهذا العطل للتطبيقات الأربعة.

وقال نائب رئيس الغرفة إن العطل سببه مشاكل كبيرة في السيرفرات العالمية وهذا سيكبد شركة فيسبوك خسائر تقدر بملايين الدولارات، حيث أن العطل مستمر من أكثر من ساعة وأثر على جميع الخدمات المقدمة للمستخدمين حول العالم.

وتوقع أن تبدأ الشركات العالمية في استخدام منصات أكثر أمنًا خلال الفترة المقبلة حفاظا على سرية بيانات عملائها.

وتراجع سهم شركة «فيسبوك»، مساء اليوم، بنحو 6% إثر عطل مفاجئ الذي أصاب تطبيقات الشركة من ضمنها الواتساب.

تعرض موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مساء اليوم الإثنين، إلى عطل مفاجئ، في بعض المناطق، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، عن أعطال مختلفة في التطبيق.

وبمجرد دخول بعض المستخدمين، على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تظهر للمستخدمين رسالة تشير إلى وجود خطأ «Sorry, something went wrong»، ولم توضح الشركة حتى الآن السبب وراء ذلك.