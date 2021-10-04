محافظ أسوان: تنفيذ أعمال تنظيف وصيانة التماثيل من خلال لجنة متخصصة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالجهات المعنية بالقيام بتنفيذ أعمال تنظيف وصيانة التماثيل من خلال لجنة متخصصة، ومن بينها تمثال عباس محمود العقاد بمنطقة حي العقاد والذي رصد المحافظ وجود بعض الأتربة عليه أثناء جولته الميدانية المفاجئة بالمنطقة الأسبوع الماضى، على أن يتم تنفيذ أعمال التنظيف أيضاً على باقى التماثيل بهدف إظهارها بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضارى والجمالى المطلوب عليها، بما يتناسب مع أعمال التطوير والميادين الجارية.

وجاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة، للحفاظ على الأعمال الفنية من التماثيل المتواجدة بالعديد من الميادين والشوارع.

أعمال تنظيف وصيانة التماثيل من خلال لجنة متخصصة

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار أعلنت أمس عن إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، وأن هذه الأعمال تتم بصفة دورية بواقع مرتين خلال العام بحيث تستمر على مدار شهر كامل، وتتضمن أعمال الصيانة الدورية إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة، بالإضافة إلى حماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إظهار الألوان بشكلها الأصلى، هذا وتعد من أبرز التماثيل داخل محافظة أسوان تمثال الدكتور مجدى يعقوب بميدان مصر للطيران سابقاً، وأيضاً تمثال الأديب الراحل عباس العقاد بمقبرته الواقعة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون.

واجتمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع مسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة برئاسة اللواء حازم عبد المنعم، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، بجانب مديرى الشئون المالية والقانونية والمشروعات.

أعمال تنظيف وصيانة التماثيل من خلال لجنة متخصصة

وقد أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة بدء العمل في مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بطول 4 كم بدءاً من حديقة فريال وحتى المدخل الشمالي للمدينة حيث سيضم المشروع إنشاء ممشى علوى وآخر سفلى مناسيب تدريجية مبهرة، بجانب ممشى زجاجى، وأماكن عامة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان الخالد.

وأوضح أنه سيتم بالتوازى بدء العمل أيضاً بمشروع مكتبة مصر العامة والتي ستقام على مساحة 3400 م2 ويتكلف إنشاؤها نحو 68 مليون جنيه، حيث روعى اختيار موقع متميز للمكتبة وهو أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون وفي مدخل كورنيش النيل ليكون المبنى فى استقبال القادمين من مطار أسوان الدولى لتصبح المكتبة صرحا ثقافيا وتنويريا لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.