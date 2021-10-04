الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

هالة أبوالسعد تقدم أول طلب إحاطة بدور الإنعقاد الثاني بالبرلمان

النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، بأول طلب إحاطة بدور الانعقاد الثاني، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه للحكومة، بشأن إصرار هيئة التأمين الصحى على إهدار المال العام فى مشروعات لم يتم دراستها الدراسة الموضوعية والفنية اللازمة.

وأكدت أبوالسعد، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع الغربية قد قامت بالتعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبناء مخازن للهيئة، وذلك على قطعة أرض مساحتها ١٠٠٠ متر مربع داخل محيط مستشفى فوه للتأمين الصحي بمحافظة كفرالشيخ.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب إلى أنه بالرغم من تدخلنا من قبل كنواب لوقف تنفيذ بناء مخازن مركزية طبية وغير طبية للهيئة على مساحة ١٠٠٠ متر، إلا أن الهيئة ما زالت مصرة على إقامة هذا المشروع وإهدار المال العام بصورة واضحة.

وتطالب البرلمانية الحكومة في إقامة مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للأطفال، أو مستشفى للعيون لخدمة ٨ ملايين إنسان محرومين تمامًا من هذه الخدمات الصحية بدلًا من إهدار الموارد على بناء مستودعات ومخازن.

كما طالبت الحكومة بالتدخل الفوري لإنقاذ مستشفي فوه من شبهات وقائع فساد وإساءة استغلال نفوذ ليس لها هدف سوى تعطيل خدمة أكثر من 8 ملايين مواطن يتم علاجهم بهذه المستشفى وإصدار أوامركم بإنشاء مركز لعلاج أمراض القلب على هذه الأرض، فضلًا عن فتح تحقيق موسع بهذا الأمر كي نكشف بعض الوقائع التى من شأنها تشكل جريمة متكاملة الأركان.

كما أطالب بتحويل تراخيص هذه الأرض إلى رخصة خدمات طبية ومخازن، وأن يتم تدعيم أساسات المبني ليكون خمسة أدوار أو أكثر لإقامة خدمة طبية عليه.

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