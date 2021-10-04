الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض «خيال مآتة» للفنان أحمد نبيل غدًا

جريدة الدستور

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا جديدًا للفنان أحمد نبيل يحمل عنوان "خيال مآتة" في إطلالة مهمة على أحدث إبداعاته الفنية، وذلك يوم الثلاثاء القادم 5 أكتوبر 2021 في تمام السابعة مساءً، بقاعة الباب سليم ساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا.

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وصرح الفنان خالد سرور: "يستمر الفنان أحمد نبيل في الغوص بين صفحات الموروث الثقافي الشعبي هذا الأثير الذي شُغف به وأبحر بين ثناياه الملهمة ينتقي في كل عمل وفي كل عرض ملمح جديد وقد استثار مخيلته الإبداعية موظفًا المعنى الراسخ بوجدان المتلقي ليحمل أفكارٍ ومعانٍ متعددة خارج السياق التقليدي ولكن في تناغم جمالي وفني يحفظ هذا المعنى ويحفظ معه حقه كمبدع في الخيال والإبداع، "خيال المآتة" مثير جديد ينتمي بلا شك لهذه القرية التي طالما استحوذت بتفاصيلها وعاداتها وثقافتها على الفنان".

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وكتبت ابنته رشا أحمد نبيل: هنا في أعمال الفنان يتَبدى "خيال المآتة" في صورة إمرأة تلعب دورًا في الدفاع عن ما تملك من بيت ومساحة صُغرى من الأرض، تُمثل لها العالم أجمع، فها هي تقف باسقةً بصلابة، وتَضُج كل لوحة من هذه المجموعة بالتفاصيل العامرة، التي لا تَترُك مجالاً للعين أن تَستكين أوتَستريح، بل تُجبرها على أن تَجوب العمل بلا كلل أو رتابة، في النهاية هاهن النساء، يُشهرهن الفنان بطلات في وجه الحياة، يَزرعهن في الأرض شامخات ثابتات، فهن واهباتِ الحياة، صانعاتِ الخيال، ساكنات عالم السِحر والجَمال".

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أحمد نبيل محمد سليمان (أحمد نبيل) تشكيلي مصري مواليد 1 مايو 1937، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم التصوير جامعة حلوان 1960، دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة من أكاديمية مايكل أنجلو بفلورنسا، إيطاليا في التصوير الجداري 1974، شغل وظائف أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم 1993، شارك في الحركة الفنية بمعارض شخصية وجماعية محلية ودولية وحاز خلال مشواره جوائز وتكريمات وتقتني أعماله العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة والأفراد.

معرض خيال مآتة
معرض خيال مآتة
معرض خيال مآتة
معرض خيال مآتة
معرض خيال مآتة
معرض خيال مآتة
معرض خيال مآتة
معرض خيال مآتة
الدكتور خالد سرور قطاع الفنون التشكيلية أحمد نبيل خيال مآته قاعة الباب سليم متحف الفن المصري الحديث

رئيس التحرير

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حديقة الأسماك

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