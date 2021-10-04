الجمعة.. وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بمدينة الطور

يفتتح الدكتورمحمد مختارجمعة، وزيرالأوقاف، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، يوم الجمعة المقبل، مسجد الروضة بحي الروضة بمدينة الطور.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحاته، إن المسجد يعد أكبر مسجد بمدينة الطور، حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلي 1750 مترًا، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه سيفتتح أيضا مع محافظ جنوب سيناء، مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة الطور، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر، وصحن المسجد 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه.



من ناحية أخرى، أكد وزير الأوقاف، أن فخر المصريين بجيل أكتوبر 1973 لم ولن ينتهي، وأن روح نصر أكتوبر ستظل باقية مدى الدهر يحافظ عليها جيل وراء جيل، يسطرون ملاحم عظيمة من الفداء والتضحية، لافتا إلى أن جيل أكتوبر الجديد قاهر الإرهاب وصانع التنمية.

وأضاف جمعة أن ذلك الجيل الجديد يسطر ملحمة أخرى في الفداء والتضحية والبناء والتعمير، ويقف على أعتاب الجمهورية الجديدة، بكل ما تعنيه الكلمة من معان، في العلم، والفكر، والثقافة، والبناء والتعمير، من المدارس إلى الجامعات، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وهكذا في سائر المدن الجديدة، وفي مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

وقال جمعة إن روح أكتوبر هي روح العزة والكرامة والنصر، وروح العزيمة والإرادة والبسالة، ورمز التضحية والفداء في سبيل الوطن، وروح اعتزاز بجيل عظيم ضحى في سبيل وطنه، وانتماء لجيل يعمل لرقي وطنه، معلقًا: أننا على مشارف استقبال حدث عظيم، هو حدث ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبهذه المناسبة العطرة نطلق هذا العام حملة "نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم"، مؤكدا أن رسالة النبي (صلى الله عليه وسلم) جاءت رحمة للعالمين للإنسان والحيوان والحجر والشجر قال تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".