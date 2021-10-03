الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

البيت الأبيض: استبدال اللقاحات بالأدوية فى المستقبل «اعتقاد خاطئ»

أنثوني فاوتشي
أنثوني فاوتشي

قال كبير مستشاري الصحة بالبيت الأبيض أنثوني فاوتشي اليوم الأحد: إن الاعتقاد بأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستكون غير ضرورية إذا تم التصديق على الدواء الفموي لشركة "ميرك" الأمريكية، هو "اعتقاد خاطئ".

وأضاف فاوتشي - في تصريحات نقلها موقع (أكسيوس) الأمريكي: "إذا نظرنا إلى الناس الذين يتم احتجازهم في المستشفيات والمصابين الذين يتوفون، فإنهم بنسبة كبيرة ممن لم يتلقوا التطعيم".

وتابع: "هل يمكن تجنب تلك الوفيات؟ بكل تأكيد، في الحقيقة مستقبلا، ستكون معظم وفيات كورونا يمكن تجنبها إذا تم تطعيم كل الناس".

يأتي ذلك بعد إعلان شركة "ميرك" الأمريكية للأدوية، أن العلاج الفموي المضاد للفيروس التاجي الذي تطوره في معاملها قد يقلل من الحاجة لحجز المصابين بالعدوى في المستشفيات أو وفاتهم جراء الإصابة.

البيت الأبيض أنثوني فاوتشي اللقاحات كورونا فيروس كورونا

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