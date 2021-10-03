الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

وزارة الثقافة العراقية تعتزم عقد شراكات تواصلية مع مثقفين سعوديين

وكيل وزارة الثقافة
وكيل وزارة الثقافة العراقية مع باحث سعودي

بحث وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقي عماد جاسم مع المترجم والباحث  السعودي عبدالله الوصالي آليات التواصل الثقافي والتمهيد لعقد شراكات تواصلية مع المثقفين السعودين.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب اليوم.

وعن هذا اللقاء قال جاسم: «جمعنا اليوم الأحد لقاء حميمي ومعرفي مهم بالكاتب والباحث المترجم السعودي عبد الله الوصالي الذي قدم من الدمام، وجرى خلال اللقاء حوارا معمقا حول آليات التواصل الثقافي والتمهيد لعقد شراكات تواصلية مع المثقفين السعوديين، إذ يعد الوصالي واحد من النقاد المحبين للمنتج الثقافي والأدبي العراقي وله مؤلفات مميزة».

وأضاف «جاسم» في ختام اللقاء تبادلنا هدايا مؤلفاتنا الثقافية، فأهديته كتابي المعنون «الهوية المسيحية قي الرواية العراقية»، وتلقيت من الوصالي هدية لكتابه المميز، من ترجمته «كيف يؤثر الأدب في الدماغ» آملين تنظيم دعوات تمهد لشراكات معرفية عميقة.

وزار وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم؛ جناح مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في معرض الرياض الدولي للكتاب، واستمع خلال زيارته إلى شرح وافٍ من الأمين العام المكلف للمركز الأستاذ تركي الشويعر، عن جهود المركز في نشر الثقافة العربية على مستوى العالم، والإصدارات الجديدة التي يعرضها الجناح لجمهور المعرض هذا العام، وأشار الشويعر إلى أن الجناح يضم (100) عنوان من كتب وإصدارات المركز الحديثة والقديمة، من بينها مجلة "الفيصل" ومجلة "دراسات لغوية".

من جانبه؛ أعرب الدكتور حسن ناظم عن سعادته بزيارة المملكة بالتزامن مع هذا العرس الثقافي المتمثل في معرض الرياض الدولي للكتاب، وأشاد بالجهود التي يقدمها مركز الملك فيصل لدعم الثقافة العربية من خلال إصداراته المتنوعة في مختلف المجالات الثقافية والتراثية والعلمية والمترجمة، مشيرًا إلى أن تنوع عناوين المحتوى الثقافي للكتب والإصدارات المتميزة التي يضمها جناح المركز بالمعرض يعكس رؤية القائمين عليه وحرصهم على تنويع المصادر الثقافية.

وزارة الثقافة العراقية معرض الرياض الدولي للكتاب للعام 2021 وزير الثقافة العراقي حسن ناظم مركز الملك فيصل للبحوث شرامات تواصيلة ثقافية بين العراق والسعودية

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