القوات المسلحة تنشر فيديو بعنوان «عقيدة مصرى» عن انتصارات أكتوبر

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر"، فيديو بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بعنوان "عقيدة مصري".

وبعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء في برقية القوات المسلحة إلى الرئيس السيسي: "في ذكرى يوم خالد من أيام تاريخنا الوطني، يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والذي سيظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة، وجسّد هذا اليوم أصالة شعب مصر وعظمة قواته المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات أثبتت للعالم أجمع أنه لا تسامح في سيادتنا على أراضينا، ولا تهاون مع معتدٍ، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة".

واختتمت البرقية: "بهذه المناسبة الوطنية العظيمة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون استعدادهم الكامل للذود عن الوطن وحماية شعبه والقضاء على أي محاولات للمساس بأمنه واستقراره".

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة، كما أصدر الفريق أول محمد زكى، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة والمشاركين بقوات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما أصدر رئيس الأركان توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، بذات المناسبة.