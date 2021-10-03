عقب قرار بعض الدول بشروط التطعيم بلقاح كورونا للسفر إليها يبحث المواطنون عن تقديم لقاح كورونا للمسافرين عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية لاستيفاء شروط السفر إلى الدولة المتوجة إليها الشخص وسط الاجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا في العالم كله.

وتختلف كل دولة في الشروط التي وضعتها للسفر إليها حسب المقيمين وغير المقيمين ودول اخرى ما زالت تغلق استقبال اي رحلات سفر في اطار تشديد الاجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا وظهور المتحور الجديد، ولكن في حال السماح باستقبال مواطنين يجب تقديم لقاح كورونا للمسافرين عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية.

ونرصد من خلال هذا التقرير خطوات تقديم لقاح كورونا للمسافرين عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية عبر مكاتب الصحة المصرية المخصصة لذلك في جميع محافظات الجمهورية وكذلك كيفية الحصول على شهادة التطعيم المعتمدة للشخص متلقي لقاح كورونا للمسافرين.

تقديم لقاح كورونا للمسافرين لأول مرة عبر موقع وزارة الصحة المصرية

اولا يقوم المواطن بالدخول الي موقع وزارة الصحة المصرية من هنــــــــــــــا

يقوم بالضغط على التطعيم بغرض السفر.

تظهر صفحة مطلوب ملئ جميع البيانات الموجودة .

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الموافقة على شروط اللقاح ثم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، تفيد بمكان وموعد التطعيم فى المراكز التى خصصتها الوزارة لتلقى لقاح كورونا للمسافرين.

بعد الحصول على لقاح كورونا المستجد يتم الحصول على شهادة معتمدة وبها PR code الخاص بالسفر وتبلغ قيمتها 250 جنيه مصري .

في حال تقديم طلب تحويل لقاح كورونا للمسافرين

في حال تم تقديم طلب بالحصول على لقاح كورونا والرغبة في التحويل و تقديم لقاح كورونا للمسافرين .

اولا يقوم المواطن بالدخول إلى موقع وزارة الصحة السابق ذكره.

اختيار متابعة طلب اللقاح.

إدخال رقم الطلب واخر اربع ارقام من بطاقة الرقم القومي.

اضغط متابعة.

اسفل الصفحة تجد خانة تحويل للسفر واتباع الخطوات السابقة.

قبل الحصول تأكد من معرفة اللقاح المعتمد في الدولة التي ترغب في السفر إليها والحصول على الجرعات اللازمة كاملة.