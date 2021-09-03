شروط السفر إلى الكويت من مصر

حددت هيئة الطيران الكويتي عدة شروط للمسافرين المصريين إلى مطار الكويت الدولي.

وأشارت الهيئة، في خطابها المرسل إلى سلطة الطيران المدني المصري بحسب تصريحات المهندس يوسف سليمان الفوزان، مدير عام الطيران المدني الكويتي، اليوم، إلى أنه تقرر اليوم بدء التشغيل المباشر للرحلات الجوية بين مصر والكويت:

طريقة إثبات التحصين:

- بالنسبة للركاب المحصنين خارج الكويت يجب عليهم إبراز شهادة تثبت تلقيهم لقاح فيروس كورونا تتضمن (الاسم مطابق للجواز – نوع اللقاح – تاريخ الجرعات – جهة التطعيم – QR CODE)، في حالة عدم وجود رمز QR CODE على الركاب تحميل شهادة الحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة الكويتية للاعتماد قبل القيام بالحجز.

- أما بالنسبة للركاب المحصنين داخل الكويت، يتم إثبات ذلك عن طريق عرض الحالة في تطبيق (مناعة – هويتي – كويت مسافر).

- وبالنسبة إلى العمالة المنزلية، يمكن استقدام العمالة المنزلية من غير المحصنين، وذلك عن طريق التسجيل في منصة “بالسلامة”.

وفي جميع الأحوال يتوجب على جميع المسافرين تحميل تطبيق “شلونك” قبل السفر إلى دولة الكويت.

- أما بالنسبة للركاب المحصنين داخل الكويت، يتم إثبات ذلك عن طريق عرض الحالة في تطبيق (مناعة – هويتي – كويت مسافر).

- وبالنسبة إلى العمالة المنزلية، يمكن استقدام العمالة المنزلية من غير المحصنين، وذلك عن طريق التسجيل في منصة “بالسلامة”.