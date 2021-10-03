هشام الحصري يفوز برئاسة لجنة الزراعة بمجلس النواب

أسفرت نتيجة انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، عن فوز هشام الحصري برئاسة اللجنة لدور الانعقاد الثاني.

كما فاز كلا من النواب حسن أبوتريكة وصقر عبدالفتاح بمقعدي الوكالة، والنائب محمد محمود عبد القوي بمقعد أمين سر اللجنة.

وكان وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على القوائم النهائية وكشوف اللجان النوعية.

وشرح «جبالي» ما تنص علية لائحة المجلس والقواعد والشروط الخاصة بإجراء العملية الانتخابية للجان النوعية، وكذلك ضوابط العملية الانتخابية وإجراء الاقتراع، وكذلك عملية فرز الأصوات وإعلان التنيجة.

وعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس السبت، أولى جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بدعوة المجلس بالانعقاد.

وألقى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة فى افتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى.

وقال رئيس المجلس في كلمته: بسم الله أستفتح ومنه عزت قدرته أستمد العون والهداية، وإليه سبحانه وتعالى ندعو أن يسدد خطانا.

وتابع: “نحن نتأهب لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، أجد أنه من الإنصاف أن أُقر بأن أداءكم البرلمانى فى دور الانعقاد السابق كان حماسياً متدفقاً بمقدار الأمانة التى أودعكم إياها شعب مصر العظيم، وتحليتم بالشجاعة وظهرتم بالمظهر والجوهر اللائقين، وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، وسجل بذلك مجلسكم الموقر إخلاصاً منقطع النظير فى مناقشة كل ما طرح عليه من موضوعات، وإقرار عدد مهم من التشريعات، وطفرة عظيمة فى استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط، للترشيد لا للتنديد، لتكون قبلة المجلس مصر العزيزة ووجهته تبيان الحقيقة، وحققتم بذلك التوازن بين دور المجلس الرقابى ودوره التشريعى، وكنتم بذلك ضمير الشعب وإرادته وكلمته الحرة وعينه الساهرة”.