الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة «ذهب طليقته» في السلام

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، بحبس المتهم بالاعتداء على طليقته وسرقة أموالها ومصوغاتها، أثناء حضوره لزيارة طفلهما بمنزل والدها بمدينة السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

وكانت بداية الواقعة عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة السلام، تتهم فيه طليقها بسرقة مصوغاتها وأموالها بعد طلاقهما مباشرةً، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت المجني عليها "فاتن. ع" في أقوالها إنه حدثت مشاكل وخلافات كثيرة بينهما لسكنهم في منزل عائلته واستغلالهم لها وإنفاق كل راتبها على عائلته أول بأول  نظرًا لأنها تعمل ممرضة بإحدى المستشفيات الخاصة.

وأضافت أنها طلبت منه مرات عديدة استئجار شقة بعيدًا عن منزل أسرته، لكنه رفض وانتهى الأمر بينهما للطلاق، وبعد أسبوع من طلاقهما حضر المتهم لرؤية طفلة فى منزل والدها، وقام بالتعدي عليها بالضرب وسرقة أموالها ومصوغتها وأحدث لها عدة إصابات.

حبس السلام نيابة متهم مصوغات

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