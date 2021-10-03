مسيرات بالولايات المتحدة احتجاجا على قانون لحظر الإجهاض

شارك مئات الأشخاص في عدة مدن أمريكية في مسيرات اليوم؛ دعما لحقوق الإجهاض احتجاجا على دخول مشروع قانون مقيد لتلك الحقوق حيز التنفيذ في ولاية تكساس الشهر الماضي.



وحمل المشاركون في المسيرات، في واشنطن ولوس أنجلوس وهيوستون وأطلانطا وغيرها لافتات تتحدث عن حقوق المرأة في الإجهاض بصورة قانونية كأحد الحقوق المؤكدة للحريات في الولايات المتحدة.



ويحظر القانون المثير للجدل إجراء عمليات إجهاض بعد ستة أسابيع من استقرار نطفة الجنين في الرحم وحتى قبل أن تدرك كثيرات من النساء بحملها ولا استثناء في ذلك إن كان الحمل نتيجة لجريمة اغتصاب أو سفاحا.



وقد رفضت المحكمة العليا بواشنطن طلبا بإبطال القانون الذي تبنته ولاية تكساس ويخشى المشاركون في المسيرات من أن تتبنى ولايات أخرى قوانين مماثلة.

وعلى صعيد آخر، زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بنفس التوقيت أمس، إلى 43.6 مليون إصابة، إلى جانب 700 ألف و504 وفيات، حتى الساعة الثالثة وثمان دقائق ظهر اليوم بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة الوطنية في عدد الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 0.3 في المئة خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 4.73 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت من اليوم السابق.



وشهدت ولاية فلوريدا زيادة بنسبة 1 في المئة في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 3.62 مليون شخص.



كما شهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بتسجيل 290 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.