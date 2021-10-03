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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021
يستعرض موقع «الدستور» لقرائة مواعيد الصلاة، اليوم الأحد ٣ أكتوبر ٢٠٢١، في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلًا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.
مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣
وقت الشروق اليوم ٥:٥٠
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٤
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٦
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٨
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٥
مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٨
وقت الشروق اليوم ٥:٥٥
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٩
وقت آذان العصر اليوم ٣:١١
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤٣
وقت آذان العشاء اليوم. ٧:٠١
مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٢
وقت الشروق اليوم ٥:٣٨
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٣
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٥
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٢٧
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٣
مواقيت الصلاة في محافطة الأقصر
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٠
وقت الشروق اليوم ٥:٤٣
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٩
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٢
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٤
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٨
مواقيت الصلاة في محافطة أسوان
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٩
وقت الشروق اليوم ٥:٤١
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٨
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠١
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٣
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٦
مواقيت الصلاة في محافطة السويس
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٨
وقت الشروق اليوم ٥:٤٤
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٩
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠١
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٣
وقت آذان العشاء اليوم ٦:٥٠
مواقيت الصلاة في محافطة الاسماعيلية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٩
وقت الشروق اليوم ٥:٤٦
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٠
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠١
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤٣
وقت آذان العشاء اليوم ٦:٥١
مواقيت الصلاة في محافطة الغربية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣
وقت الشروق اليوم ٥:٥١
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٥
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٧
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٩
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٦