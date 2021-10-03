الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يستعرض موقع «الدستور» لقرائة مواعيد الصلاة، اليوم الأحد ٣ أكتوبر ٢٠٢١، في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلًا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.

 

مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٠

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٤

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٦

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٨

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٥٥

 

مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية
 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٨

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٥

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٩

وقت آذان العصر اليوم   ٣:١١

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤٣

وقت آذان العشاء اليوم.  ٧:٠١
 

 

مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء

 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٢

وقت الشروق اليوم       ٥:٣٨

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٣

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٥

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٢٧

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٤٣

مواقيت الصلاة في محافطة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٠

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٩

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٢

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٤

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٤٨
 

مواقيت الصلاة في محافطة أسوان
 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٩

وقت الشروق اليوم       ٥:٤١

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٨

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠١

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٣

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٤٦
 

مواقيت الصلاة في محافطة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٨

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٤

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٩

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠١

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٣

وقت آذان العشاء اليوم  ٦:٥٠

 

مواقيت الصلاة في محافطة الاسماعيلية

 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٩

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٦

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠١

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤٣

وقت آذان العشاء اليوم  ٦:٥١
 

مواقيت الصلاة في محافطة الغربية
 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم       ٥:٥١

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٥

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٧

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٩

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٥٦

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة اليوم الاحد مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة مواقيت الصلاة في محافطة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

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