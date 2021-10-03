مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021

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يستعرض موقع «الدستور» لقرائة مواعيد الصلاة، اليوم الأحد ٣ أكتوبر ٢٠٢١، في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلًا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.

مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم ٥:٥٠

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٤

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٦

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٨

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٥

مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٨

وقت الشروق اليوم ٥:٥٥

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٩

وقت آذان العصر اليوم ٣:١١

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤٣

وقت آذان العشاء اليوم. ٧:٠١



مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٢

وقت الشروق اليوم ٥:٣٨

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٣

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٥

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٢٧

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٣

مواقيت الصلاة في محافطة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٠

وقت الشروق اليوم ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٩

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٢

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٤

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٨



مواقيت الصلاة في محافطة أسوان



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٩

وقت الشروق اليوم ٥:٤١

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٨

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠١

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٣

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٦



مواقيت الصلاة في محافطة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٨

وقت الشروق اليوم ٥:٤٤

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٩

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠١

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٣

وقت آذان العشاء اليوم ٦:٥٠

مواقيت الصلاة في محافطة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٩

وقت الشروق اليوم ٥:٤٦

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠١

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤٣

وقت آذان العشاء اليوم ٦:٥١



مواقيت الصلاة في محافطة الغربية



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم ٥:٥١

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٥

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٧

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٩

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٦