تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالفيوم

شدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على تكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بقرى ومراكز المحافظة، ضمن حملات الموجة 18 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وعدم التهاون أو التقاعس في إزالة جميع المخالفات دون استثناء، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات وخصوصًا من يستغلون الإجازات الرسمية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة تعديات بالفيوم

وكلف وكيل الوزارة لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الأجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين عن أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية، والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.

ووجه وكيل الوزارة، جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية والجهات المعنية وقوات الشرطه بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

إزالة تعديات بالفيوم

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية على مساحة قيراطين و12 سهمًا.

وقامت الإدارة الزراعية بمركز أطسا، بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة أطسا، بتنفيذ إزالة عدد 2 حاله تعدي على الأرض الزراعية بناحية جمعية عتامنة المزارعة تابع مركز أطسا، على مساحه 2 قيراط، بحضور رئيس قسم حماية الأراضي، والأستاذ سيد شحاته رئيس الوحدة المحلية بجردو، وعادل أحمد مدير الجمعية.

إزالة تعديات بالفيوم

وكذلك أيضًا قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ إزالة عدد 8 حالات على مساحة 4 قيراط بناحية بندر طامية، بحضور محمد فتحي نائب رئيس المجلس، والمهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة، والمهندس ناصر عبد الوهاب مدير جمعية بندر طامية.