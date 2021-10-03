الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استعدادًا للعام الدراسي.. «شبرا الخير» توزع شنط وأدوات الدراسة بالمجان

مبادرة شبرا الخير
مبادرة شبرا الخير

 بالتزامن مع دخول العام الدراسي الجديد 2021، وعدم قدرة بعض الأُسر على تحمل متطلبات الدراسة من ملابس وحقائب وأدوات مدرسية، نظمت جمعية “شبرا الخير” الخيرية  بعدد من المتطوعين بها خلال اليومين الماضيين بحملة، وزعت خلالها الحقائب والأدوات المدرسية والملابس والأحذية بشكل مجاني على التلاميذ بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية وذلك بالتعاون بعض شركات الأجهزة المنزلية وبنك الكساء المصري. 

جاء ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

مبادرة شبرا الخير

قال إيهاب فاروق رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير: "رغم ما واجهه المتطوعين خلال هذا اليوم من تعب كبير إلا أن الجميع كان يرتسم على وجوههم البسمة وتغمرهم  السعادة بفرحة الأطفال عند استلامهم الحقائب المدرسية الجديدة والأدوات المدرسية والملابس والأحذية كما أتاح المتطوعين للأطفال اختيار ما يريدونه وما تحبه أنفسهم.

 وأضاف"بدون دعم شركات المجتمع المدني لم يكن يمكننا الاستمرار والمساعدة بهذا الحجم والجودة حيث أننا لا يمكننا أن نوفي تلك المؤسسات حقها في ما يرسموه على وجوه الأطفال من فرحة وسعادة".

مبادرة شبرا الخير

وأشار فاروق إلى أن الحملة لاتزال مستمرة وتستأنف عملها بتوزيع الأدوات المدرسية والشنط والملابس والأحذية الجديدة على الأطفال الأسبوع المقبل لكن هذه المرة بمدينة شبين القناطر بالمحافظة ذاتها.

وتابع فاروق قائلًا: “إن جمعية شبرا الخير تولي اهتمامها خلال الفترة الأخيرة على إمداد أسر المرأة المعيلة المسجلين بالجمعية، بكل ما يحتاجون إليه من المعيشة لتوفير حياة كريمة لهم بجانب توفير مشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة”.

مبادرة شبرا الخير

 

متطوعين شنط أدوات الدراسة جمعية شبرا الخير الخيرية الحقائب مجاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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