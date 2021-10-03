خط ساخن وحملات أمنية لمواجهة المغالاة فى تعريفة سيارات التاكسى بدمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، علي ضرورة وضع ملصقات كودية على سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسى للحد من محاولات التلاعب التى قد يرتكبها بعض السائقين بشأن التعريفة المقررة وأيضاً لملاحقة أي مخالفات متعلقة بذلك وعدم الالتزام بخطوط السير، خاصة مع تردد شكاوى متعددة من المواطنين فى هذا الخصوص.

ونفذت إدارة مرور دمياط تلك الأعمال بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط، حيث تم وضع ملصقات كودية على سيارات الأجرة والسرفيس و التاكسي.

وذكر العميد محمد سيف مدير إدارة المرور بأن الملصق يتضمن شعار المحافظة وأرقام مسلسلة بخط واضح وحجم مناسب، بحيث يسهل تحديد هوية السيارة من قبل المواطنين ورجال المرور و كاميرات المراقبة، مشيراً إلى أن المنظومة ستساهم وبشكل كبير فى الحد من معدلات الجريمة و أيضاً التصدي لأى مخالفات من قبل السائقين و إلزام سائقي سيارات التاكسى بتشغيل العدادات لتحديد الأجرة الفعلية، ويتم تلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن من خلال رقم التليفون الخاص بغرفة عمليات ديوان عام محافظة دمياط "٠٥٧٢٢٦٤١٢١" على مدار ٢٤ ساعة طوال ايام الأسبوع ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

كما شنت مباحث مرور دمياط، حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة استغلال سائقي تاكس العداد والمغالاة في طلب الأجرة ومنع تشغيل عدادات التاكسي.

وتمكن رجال مباحث المرور بقيادة المقدم أحمد عبد الباقى رئيس مباحث المرور، من فحص العديد من الشكاوى استجابة لطلب الشارع الدمياطى، بشأن عدم تشغيل العداد والأجرة المبالغ فيها.

وتم تحديد كود لكل سيارة لسهولة الشكاوى وتسهيلا على المواطنين وسرعة الوصول لأسباب الشكوى وسرعة إزالتها.



وأهابت وحدة مباحث مرور دمياط بالمواطنين ضرورة الابلاغ عن أى مشكلة تواجههم من خلال الرقم أو بالتوجة إلى وحدة مباحث مرور دمياط.



كان قد ورد عدد من الشكاوى من قبل المواطنين، بشأن استغلال بعض السائقين وقيامهم برفع الأجرة وعدم تشغيل العداد وكذلك عدم الإلتزام بخط السير المحدد لهم.

وفحصت وحدة مباحث مرور دمياط الشكاوى واستحداث نظام الكود الخاص بكل سيارة أجرة وتاكسي، لسهولة التقدم بشكوى برقم الكود.