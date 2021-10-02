الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 4 جنود وشرطي في باكستان إثر هجوم لـ«طالبان» على الحدود مع أفغانستان

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 4 جنود وشرطي بعد أن استهدفت حركة "طالبان" الباكستانية قوات الأمن في مركبة كانت تسير بالقرب من الحدود الأفغانية.

وأضاف الجيش الباكستاني في بيان، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم: أن الهجوم وقع في منطقة "سبينوام" بشمال وزيرستان، موضحاً أن عملية أخرى جارية للرد على هجوم المسلحين.

وتابعت الشبكة الأمريكية: أن "طالبان" أعلنت في بيان مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إنها نصبت كميناً لهم.

الجيش الباكستاني طالبان الحدود الافغانية سبينوام وزيرستان

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