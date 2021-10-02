مقتل 4 جنود وشرطي في باكستان إثر هجوم لـ«طالبان» على الحدود مع أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 4 جنود وشرطي بعد أن استهدفت حركة "طالبان" الباكستانية قوات الأمن في مركبة كانت تسير بالقرب من الحدود الأفغانية.

وأضاف الجيش الباكستاني في بيان، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم: أن الهجوم وقع في منطقة "سبينوام" بشمال وزيرستان، موضحاً أن عملية أخرى جارية للرد على هجوم المسلحين.

وتابعت الشبكة الأمريكية: أن "طالبان" أعلنت في بيان مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إنها نصبت كميناً لهم.