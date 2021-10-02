جونسون: لا أستبعد تخفيف قيود الهجرة للمساعدة في حل أزمة نقص الوقود

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا يستبعد تخفيف المزيد من قيود الهجرة من أجل المساعدة في حل نقص الوقود والإمدادات في المملكة المتحدة.

وحسب شبكة "سكاي نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم السبت: أصر جونسون على أنه لا يريد أن تشهد بريطانيا عودة إلى "الكثير من الهجرة منخفضة الأجور".

وذكرت "سكاي نيوز": إن الحكومة البريطانية أكدت أن 300 سائق ناقلة وقود سيكونون قادرين على القدوم إلى المملكة المتحدة من الخارج "على الفور" بموجب تأشيرة مؤقتة مخصصة ستستمر حتى شهر مارس المقبل.

وأكد جونسون في تصريحات له اليوم، أن احتمالية إصدار المزيد من التأشيرات سيبقى "قيد المراجعة".