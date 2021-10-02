التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه منطقة خميس مشيط، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بالسعودية

وفي وقتٍ سابق، صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى أمس الجمعة، عددًا من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة بالسعودية نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة، والذي نتج عنه تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا.

وأكد البيان السعودي أمس، أنه لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

إدانة البرلمان العربي

من جانبه أدان البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية، طائرة مسيرة مفخخة بدون طيار باتجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ما أسفرت عن تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية إثر سقوط وتناثر شظايا الطائرة التي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات «تحالف دعم الشرعية».

وحذر البرلمان العربي، في بيانه اليوم، عبر موقعه الرسمي، من استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي، والتي تعد «جرائم حرب»، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وتهديد للأمن والسلم الدوليين.

كما أكد البرلمان العربي، في البيان تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في صفًا واحدًا، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.