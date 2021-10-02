عبد الغفار: مصر استكملت مشروعاتها التنموية خلال جائحة كورونا

احتفلت الأكاديمية العربية بتخريج 129 دارسا من كلية الدراسات العليا ‏في الإدارة فرع القرية الذكية ‏دفعة أغسطس 2021 والذين حصلوا على درجة الماجستير المهني‏ في إدارة الأعمال بواقع 112 دارسا باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى ‏3 دارسين من البرنامج المشترك‏ من جامعة أتونوما برشلونة أسبانيا، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال باللغة العربية ‏14 دارسا، وينتمي الخريجين الي جنسيات دولتين هي مصر و العراق.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية كلمة رحب فيها بالحضور الكريم مؤكدًا علي أن هذة الدفعة التي تم تخريجها اليوم هي دفعة متميزة في تاريخ الأكاديمية ولها قيمة خاصة يجب أن نفتخر يها ونراهن عليها لأنها واجهت الكثير من التحديات والصعاب خاصة في ظل جائحة كورونا فكل التقدير لهم ولمجهودهم و كل الشكر والتقدير أيضا لعمادة الكلية والأساتذة وفريق العمل كله.

وأضاف أن الأكاديمية ستحتفل العام القادم بمرور خمسين عام علي نشأتها في شهر أكتوبر وهو شهر الانتصارات الذي نحتفل فيه جميعًا كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم هذا الشهر الذي إستطاع الجيش المصري العظيم ان يقهر كل التحديات و يحقق الانتصار الكبير الذي يفخر به كل مصري حتي الآن.

وتابع رئيس الأكاديمية إنه وقت جائحة الكوفيد 19 وحين أغلقت جميع الدول علي نفسها استطاعت مصر أن تستكمل كل مشروعاتها التنموية في كل المجالات من استصلاح أراضي وبناء وطرق وبنية تحتية وكذلك المشروعات الصناعية العملاقة في كل مكان كالعاصمة الإدارية والعلمين وغيرها ومن هنا فنحن نأمل أن نري هؤلاء الخريجين خريجي الأكاديمية في هذة الصناعات و أن نعتمد عليهم فيها.

حضر الحفل الدكتور/ السيد مرزوق القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، الدكتور/ علاء عبد الواحد نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي والأستاذ الدكتور شرين سليمان عميد كلية الدراسات العليا بالقرية الذكية.