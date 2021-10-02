السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لصان يقفزان في ترعة المريوطية هربا من الشرطة بعد سرقة «توك توك»

قوات الشرطة تطارد
قوات الشرطة تطارد المتهمين

شهدت مدينة أبو النمرس مطاردة بين قوات الشرطة ولصين استوليا على “توك توك”، حيث قفز المتهمان بترعة المريوطية ونجحت قوات الشرطة في محاصرتهما وإلقاء القبض عليهما. 

البداية كانت أثناء مرور قول أمني لتفقد الحالة الأمنية بالمركز، والاشتباه في شخصين يستقلان دراجة نارية “توك توك”، وبالاقتراب منهما حاولا الهرب وقفزا في ترعة المريوطية، حيث استقلا مركب صيد صغير ثم قامت القوات بمحاصرتهما وتمكنت من ضبطهما، وتبين أن الدراجة النارية قيادتهما قاما بسرقتها، وفور رؤية الأجهزة الأمنية لاذا بالفرار، وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

أبو النمرس مطاردة الشرطة لصين ترعة المريوطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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