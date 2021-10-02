24 ألفًا و 354 إصابة جديدة بكورونا فى الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، 24 ألفًا و354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 33 مليونًا و791 ألفًا و61 حالة.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إنديا توداي) الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية - أنه تم تسجيل 234 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد إلى 448 ألفًا و573 وفاة.

ووصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في أنحاء البلاد إلى 33 مليونًا و68 ألفًا و599 شخصًا، وذلك بعدما تماثل للشفاء من الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية 25 ألفًا و455 شخصًا.