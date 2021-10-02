السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض حكاية «ماريونيت» من مسلسل «وراء كل باب»

حكاية ماريونيت
حكاية ماريونيت

تعرض قناة الحياة  أولى حلقات حكاية «ماريونيت» من الموسم الثاني من مسلسل “ورا كل باب”، وتعرض حكاية “ماريونيت” ابتداءا من اليوم السبت في  الساعة التاسعة مساءً، وحكاية “ماريونيت” هي الحكاية الخامسة من مسلسل «ورا كل باب» الجزء الثاني.

وتعرض حكاية “ماريونيت” يوميًا من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة مساءً. 

أبطال حكاية ماريونيت 

حكاية «ماريونيت» من  بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح.

قصة حكاية ماريونيت 

حكاية «ماريونيت» تدور أحداث الحكاية في إطار الـ 5 حلقات حول المشكلات التي يعاني منها الأزواج بعد فترة من الزواج؛ بسبب سوء التفاهم بينهم، وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو الرسمي للعمل منذ أيام. 

وانتهى الفنان محمود عبد المغنى، من تصوير دوره ضمن أحداث حكاية “ماريونيت” والتى تعد واحدة من من حكايات مسلسل "وراء كل باب " الاسبوع الماضي. 

وحكاية ماريونيت من المقرر عرضها فى إطار خمس حلقات فقط، وحل الفنان محمود عبد المغنى بطلاً للحكاية بدلاً من الفنان أحمد صلاح حسني الذي أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا .

 

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