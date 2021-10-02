تفاصيل مهرجان الموضة والأزياء «Brands & Designers of Egypt» (صور)

أقيم مساء أمس الجمعة الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء "Brands & Designers of Egypt"، بقصر البارون بتقديم من المذيعة شيرين حمدي.

مهرجان الموضة والأزياء



من جانبه أوضح مؤسس المهرجان كريم البيلي، أنه يهدف إلى المواهب الشابة في مجال الموضة والأزياء من مصممي أزياء وعلامات تجارية مصرية جديدة، من خلال إتاحة الفرصة لهم في تقديم تصميماتهم خلال اليوم والعمل على ظهورهم على الساحه؛ لإثبات ذاتهم فيما بعد من خلال تخصيص وقت لكل عارض بتقديم ما لديه من الكولكشن الجديد الخاص به.

مهرجان الموضة والأزياء

وأضاف "البيلي"، في تصريحات له، أنه تم عقد مسابقه بمجال عارضي الأزياء فيوفر لهم مسابقة في مجال الـ Modeling بمعايير عالمية ليقدم جيل جديد مدرب من عارضي الأزياء على أعلى مستوى.

مهرجان الموضة والأزياء



وبدأ المهرجان بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية عقبها تقديم عروض أزياء المشاركين من المصممين الشباب، وهم: دينا الزرقاني، ونورهان ونوران السباعي وإنجي علوبة، هبه الزناتى، ومي نصار، وسارة عبدالرازق، وسارة خالد مصممة الأحذية.

مهرجان الموضة والأزياء



وانتصف المهرجان بعقد مسابقة "Egypt Top Model" وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من كريم الشاعر أفضل عارض أزياء في لبنان لعام 2016، وكريم شريف أفضل عارض أزياء في مصر لعام 2017، وإلهام وجدي مقدمة البرامج أفضل عارضة أزياء في مصر لعام 2009، والاستايليست سعيد رمزي.

مهرجان الموضة والأزياء

وفي سياق متصل أعرب نطوان سلامة مصمم أزياء عالمي لبناني الأصل، أنه سعيد للغاية لتواجده في بلده الثاني مصر، ويرى أن الشعبين اللبناني والمصري قريبين للغاية من بعضهما البعض في الطباع والكرم وحسن الخلق والعديد من الصفات، مؤكدا أن مصر من الدول العريقة التي ترعى مجال الموضة والأزياء وقدمت الكثير من الرواد في هذا المجال.

مهرجان الموضة والأزياء

وفي سياق متصل قالت شاركت سارة الأنسي مصممة بمجوعة مختلفة من التصميمات العصرية التي تناسب موسم شتاء 2022.

مهرجان الموضة والأزياء

مهرجان الموضة والأزياء

مهرجان الموضة والأزياء

مهرجان الموضة والأزياء

مهرجان الموضة والأزياء

مهرجان الموضة والأزياء

مهرجان الموضة والأزياء