ضبط 1.5 مليون قرص منشطات وتخسيس مجهولة المصدر بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، في ضبط 1.5 مليون قرص منشطات وتخسيس ومكملات غذائية مهربة جمركياً داخل مخزن لتجارة الأدوية البشرية بدون ترخيص بالقاهرة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مخزن لتجارة الأدوية البشرية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وبحوزته مليون و500 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج "منشطات – فيتامينات - أدوية تخسيس – مكملات غذائية " مهربة جمركياً "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.