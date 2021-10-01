وفيات كورونا تتجاوز 700 ألف فى أمريكا

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 700 ألف وفاة اليوم الجمعة في حين يطرح المسئولون جرعات لقاحات تعزيزية لحماية كبار السن والمشتغلين بمهن عالية الخطورة.

وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات الصحة العامة أن متوسط عدد الوفيات في الأسبوع المنصرم زاد على 2000 وفاة في اليوم، وهو ما يمثل نحو 60 في المئة من ذروة الوفيات.

وطبقًا لإحصاء رويترز ما زالت الولايات المتحدة تتقدم دول العالم في إصابات ووفيات كوفيد-19 بنسبة 19 في المئة من إجمالي الإصابات العالمية و14 في المئة من إجمالي الوفيات.

وتسببت السلالة دلتا شديدة العدوى في قفزة في إصابات كوفيد-19 التي وصلت إلى الذروة في منتصف سبتمبر قبل أن تنخفض إلى المعدل الحالي وهو 117625 إصابة يوميًا وفقًا لمتوسط سبعة أيام متعاقبة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة ما بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.