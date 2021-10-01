«رياضة كفر الشيخ» تحتفل باليوم المصرى للشباب على مستوى الجمهورية

احتفلت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، باليوم المصري للشباب على مستوى الجمهورية، بمشاركة مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمان عبد الجابر، ومدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة الدكتور عبادة الجزار وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، أن الشباب له دور كبير في تنمية الوطن وقيادة المستقبل بفكر ورؤى جديدة، وأن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالشباب، تقديراً لما يملكونه من طاقات إبداعية كبيرة، واعتزاز بشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الاحتفال يجرى فى نهاية كل شهر بمشاركة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية عبر تطبيق زووم تشرف عليه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

وقد شهدت مشاركة كفرالشيخ إقامة المهرجان الكشفى بالبرلس بمشاركة الفرق الكشفية من مراكز الشباب، حيث أقيمت الفعاليات الرياضية من مباريات كرة القدم، تنس الطاولة وألعاب شد الحبل والاحتفالات الترفيهية للأطفال والشباب المشاركين من أعضاء مراكز شباب قلين ، شباس عمير ، صروة ، بيلا. ومركز شباب برج البرلس.

جاء ذلك الاحتفال بمتابعة صبحى عبد العزيز مدير إدارة الشباب و فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات، ومتابعة تنفيذ رمضان عبد الغنى مسئول النشاط الكشفي بالمديرية، وعبد الفتاح الوكيل منسق المبادرات الشبابية، رشا محيى الدين، مدير العلاقات العامة والإعلام، وشريف السواق مسئول الربط الالكتروني بالمديرية، تنفيذ مسئولى الربط الالكتروني ومديرى مراكز الشباب، يتابع التنفيذ ومديرى الإدارات الفرعية المشاركة .

فيما كثفت كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.