كنيسة الروم الملكيين تحتفل بعدة مناسبات على مدار اليوم

تحتفل كنيسة الروم الملكين بمصر، برئاسة الأنبا جورج بكر، اليوم بحلول الجمعة التاسع عشر بعد العنصرة، والإنجيل الثاني بعد الصليب، بالاضافة إلى عيد سيّدة الحماية أو ستر والدة الإله و تذكار القدّيس الرسول حنانيّا أحد السبعين.

وذكرت الكنيسة إن الرسول حنانيا من التلاميذ السبعين. كان دمشقيّاً. وهو الذي عمَّد شاول، بولس الرسول في ما بعد. ورد ذكره في اعمال الرسل.

وتكتفي كنيسة الروم الملكين بمصر، برئاسة الأنبا جورج بكر، اليوم الجمعة، في احتفالاتها بحلول الجمعة التاسع عشر بعد العنصرة، والإنجيل الثاني بعد الصليب، بالاضافة إلى عيد سيّدة الحماية أو ستر والدة الإله و تذكار القدّيس الرسول حنانيّا أحد السبعين، بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل رسالة القدّيس بولس إلى العبرانيّين، إنجيل القدّيس لوقا.