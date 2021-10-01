ارتفاع تحويلات المكسيكيين العاملين بالخارج إلى 4.74 مليار دولار فى أغسطس

أعلن البنك المركزي المكسيكي، اليوم الجمعة، ارتفاع التحويلات المالية التي أرسلها المكسيكيون العاملون في الخارج إلى أسرهم في البلاد في أغسطس الماضي إلى 4.74 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلًا عن موقع البنك الإلكتروني.

وقال البنك إن التحويلات ارتفعت بنسبة 32.7% في أغسطس إلى 4.74 مليار دولار، مقارنة بـ 3.57 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق .

وأضاف البنك أن عدد الحوالات ارتفع بنسبة 17.8% في أغسطس إلى 12.26 مليون حوالة من 10.41 مليون حوالة قبل عام.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 8828 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إلى جانب 533 وفاة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و664223 والوفيات إلى 277505.