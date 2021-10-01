الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع تحويلات المكسيكيين العاملين بالخارج إلى 4.74 مليار دولار فى أغسطس

البنك المركزي المكسيكي
البنك المركزي المكسيكي

أعلن البنك المركزي المكسيكي، اليوم الجمعة، ارتفاع التحويلات المالية التي أرسلها المكسيكيون العاملون في الخارج إلى أسرهم في البلاد في أغسطس الماضي إلى 4.74 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلًا عن موقع البنك الإلكتروني.

وقال البنك إن التحويلات ارتفعت بنسبة 32.7% في أغسطس إلى 4.74 مليار دولار، مقارنة بـ 3.57 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق .

وأضاف البنك أن عدد الحوالات ارتفع بنسبة 17.8% في أغسطس إلى 12.26 مليون حوالة من 10.41 مليون حوالة قبل عام. 

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك  أنها سجلت 8828 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إلى جانب 533 وفاة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و664223 والوفيات إلى 277505.

البنك المركزي المكسيكي التحويلات المالية موقع البنك الإلكتروني التحويلات المكسيكيون

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