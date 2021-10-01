الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بترويج المواد المخدرة فى التجمع

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت البداية بتمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط شخصين يستقلان سيارة ملك أحدهما وبحيازتهما كمية من مخدر الفودو وزن 400 جرام، وكمية من الهيروين، ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهما وهاتفى محمول.

وبسؤالهما أقرا بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، وأقر المتهمان بحيازتهما المواد المخدرة مبررين ذلك بمرورهما بضائقة مالية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأستروكس، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة ترويج المواد المخدرة التجمع النيابة تحريات المباحث

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