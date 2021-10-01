الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طلاب المدارس يقودون الزيادة فى تفشى إصابات كورونا فى إنجلترا

كورونا في إنجلترا
كورونا في إنجلترا

قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم، إن إصابات كورونا في إنجلترا ارتفعت في الأسبوع الذي انتهى في 25 سبتمبر، مدفوعة بزيادة في حالات العدوى بين طلاب المدارس. 

وفُتحت المدارس في إنجلترا منذ نحو شهر، ويسلط بعض علماء الأوبئة الأضواء على مخاوف زيادة الإصابات بين الأطفال إلا أن ذلك لم يُترجم بعد في صورة زيادة مستدامة في حالات الإصابة بين السكان على نطاق أوسع.

وتشير التقديرات إلى أن معدل الانتشار بلغ نسبة 4.58 بالمئة بين طلاب المرحلة الثانوية، بما يعني أن واحدًا من كل 25 طالبًا جاءت نتيجة فحوصه إيجابية مقارنة بنسبة 2.81 بالمئة من الطلاب في نفس الفئة العمرية في الأسبوع السابق له.

وبلغ معدل التفشي الإجمالي في إنجلترا واحدًا من كل 85 شخصًا بما يزيد قليلًا عن الأسبوع السابق، وهو واحد من كل 90، لكنه لا يزال أقل مما كان عليه قبل أسبوعين حين كان يقدر بنحو واحد من بين كل 80 شخصًا.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن خطة لمواجهة فيروس كورونا في الشتاء تشمل إعطاء الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما، جرعة من لقاح كوفيد- 19.

لكن لم يبدأ تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما إلا الأسبوع الماضي، لتتخلف إنجلترا وبعض مناطق المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

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