عاطل انتحل صفة موظف بالشهر العقاري للنصب على المواطنين بالإسكندرية.. تجديد حبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس لمدة عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بانتحال صفة موظف بالشهر العقاري، وإيهام المواطنين بأنه له القدرة على إنهاء أعمالهم مقابل مبلغ مالي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق .

- تفاصيل الواقعة

و تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري، وانتحال صفة موظف بأحد مكاتب الشهر العقاري، وزعم قدرته على إنهاء مصالحهم خلافاً للحقيقة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين ، وألقي القبض علي المتهم حال تواجده أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة، وبتفتيشه عثر بحوزته على مجموعة من التوكيلات الرسمية العامة بأسماء أشخاص مختلفة وكذا مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامي.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن تلك التوكيلات خاصة ببعض المترددين على مكتب الشهر العقاري، والمبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.