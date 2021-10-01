البيت الأبيض: مستشار الأمن القومى اعتزم مناقشة أسعار النفط مع ولى العهد السعودى

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اعتزم مناقشة أسعار النفط المرتفعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت بساكي أن سوليفان خطط لمناقشة هذه المسألة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولم تقدم تفاصيل المحادثة.

وارتفع خام برنت إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزا 80 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، مدعوما بتوقف إنتاج غير مخطط له في الولايات المتحدة وانتعاش قوي في الطلب بعد الضرر الناجم عن الجائحة.

وقال البيت الأبيض، الذي أبدى في أغسطس مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، يوم الثلاثاء إنه على اتصال مع "أوبك" ويبحث كيفية التعامل مع تكلفة النفط.

و في وقت سابق ، كشف البيت الأبيض، عن أن الرئيس الصيني شي جين بينج أثار في مكالمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قضية المديرة المالية لشركة "هواوي" مينغ وانزهو.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بحسب ما نقلت وكالات، بأن بايدن طرح قضية اثنين من الكنديين هما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج اللذين احتجزا في الصين لأكثر من 1000 يوم.

وعادت المديرة المالية لـ"هواوي" مينغ وانزهو إلى الصين بعد أن أمرت قاضية كندية بإطلاق سراحها حيث كانت تخضع للإقامة الجبرية منذ ثلاث سنوات بعد توقيفها بموجب بطاقة بحث أمريكية.

وهذا قرار تمخض عن تسوية بين واشنطن وشركة الاتصالات الصينية العملاقة وتم بموجبه أيضا الإفراج عن كنديين محتجزين في الصين منذ 2018. وكانت قضية منغ قد فاقمت الأزمة بين بكين وواشنطن، فيما علقت كندا في النزاع القانوني بينهما.

وتلا ذلك، إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الإفراج عن الكنديين مايكل سبافور ومايكل كوفريغ اللذين كانا معتقلين في الصين منذ أواخر 2018، مؤكدا أنهما في طريق عودتهما إلى كندا.

واستقلت منغ (49 عاما) طائرة متجهة إلى مدينة شنجن، حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحها بموجب التسوية.

وجاء إعلان ترودو الإفراج عن مواطنيه سبافور وكوفريغ بعد فترة وجيزة من مغادرة منغ كندا.