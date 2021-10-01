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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 1-10-2021

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

شهد سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 1-10-2021، وسط حالة من التذبذب شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية منذ مطلع شهر سبتمبر الجارى.
 

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 1-10-2021
 

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة بين 48.46 جنيه و51.97 جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 51.928 جنيه لـ 51.8509 جنيه، كما تراجع سعر البيع من 52.3332 جنيه لـ 52.3097 جنيه، واستقر سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر  للشراء عند 49.46 جنيه، وارتفع  سعر البيع من 52.2246 جنيه لـ 52.249 جنيه، وفيما يخص سعر الدينار الكويتي "تحويل" ارتفع سعر الشراء من 49.45 جنيه لـ 49.46 جنيه، وارتفع سعر البيع  من52.2246 جنيه لـ 52.248 جنيه.

وتراجع سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 49.2754 جنيه لـ 49.258 جنيه للشراء وارتفع من52.2247 جنيه لـ 52.249 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الدينار الكويتي "تحويل" من 49.2754 جنيه لـ 49.2583 جنيه للشراء، ومن 52.2247 جنيه لـ 52.249 جنيه للبيع.

كما سجل سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية تراجعًا من 48.49 جنيه  لـ 48.4800 جنيه للشراء، ومن 52.2500 جنيه لـ 52.2800 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.3154 جنيه للبيع.

يذكر أن إصابات فيروس كورونا داخل دولة الكويت قد أخذت اتجاه تصاعدى لتسجل 50 حالة إصابة محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بـ  37 إصابة محلية خلال اليوم السابق عليه، بينما استقرت حالات الوفاة عند معدل حالة واحدة يوميًا.

سعر الدينار الكويتي عملات الجنيه المصري كورونا

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وائل لطفي

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