الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مسئول إيطالى: لا داعى لفرض تطعيم كورونا على المواطنين

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

 أكد وكيل وزارة الصحة في الحكومة الإيطالية، بييرباولو سيليري، اليوم الخميس، أن بلاده لن تفرض على المواطنين إلزامية تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، نظرًا لنجاح حملة التطعيم الوطنية.

ونقلت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الإيطالية عن سيليري قوله، في تصريحات إذاعية، إن حملة التطعيم في إيطاليا تحقق النجاح المطلوب، حيث تقترب البلاد من تحصين 80 في المئة من مواطنيها الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، إلا أنها يجب أن تصل إلى نسبة 90 في المئة في القريب العاجل.

وأعرب عن اعتقاده بأن توسيع نطاق إلزامية استخدام الشهادة الصحية الخضراء، التي تثبت الحصول على اللقاح المضاد لكورونا أو سلبية الإصابة بالفيروس، من شأنه أن يسرع من حملة التطعيم أيضًا، غير أنه يجب على السلطات الحرص على توفير الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الأكثر ضعفًا.

وأشار إلى أن الدول الأخرى تنظر إلى إيطاليا كمثال يحتذى به، لذلك تعتبر الشهادة الصحية الخضراء هي الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أنه لا توجد أسباب لإلزامية التطعيم حتى الآن.

إيطاليا كوفيد التطعيم الوطنية الحكومة الإيطالية وزارة الصحة التطعيم

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