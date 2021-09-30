الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«حياة كريمة» بالإسماعيلية: الانتهاء من 90% من أعمال مجمع الخدمات الحكومية

الدكتور محمد أنور
الدكتور محمد أنور ترك

قال الدكتور محمد أنور ترك، عضو البرنامج الرئاسي ومنسق مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، تتم على قدم وساق.

وأكد أنور، أن أعمال إنشاء وتجهيز المجمعات الحكومية في قرى القنطرة شرق انتهت بنسبة 90%، مشيرًا أن عدد المجمعات الخدمية الحكومية في مركز القنطرة شرق 4 مجمعات موزعة على قرى الأبطال والسلام، والتقدم، وقرية جلبانة، ومن المقرر أن يقدم المجمع خدمات المواطنين البالغة 8 خدمات هي مركز تكنولوجي، والسجل المدني، وشهر عقاري، ووحدة محلية، ومكتب تموين، ومكتب بريد، ومجلس محلي، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مركز تكنولوجى مصغر يعمل كمكتب أمامي لكافة هذه الجهات.

وأوضح أنور أن المجمعات الحكومية تعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستنهي هذه المجمعات معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة فى سهولة ويسر.

وتهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

 

أسماء قرى حياة كريمة الإسماعيلية حياة كريمة الإسماعيلية قرى حياة كريمة الإسماعيلية مبادرة حياة كريمة الإسماعيلية حياة كريمة القنطرة شرق

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