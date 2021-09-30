الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تهدف إلى تطوير لقاح من نوع «mRNA» بحلول 2023

لقاح
لقاح

قال مسئولون حكوميون بكوريا الجنوبية، إن سول تهدف إلى تطوير لقاح واحد على الأقل من نوع الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) ضد فيروس كورونا بحلول عام 2023، كجزء من الجهود المبذولة لتأمين إمدادات مستقرة من اللقاحات.


وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي كجزء من خطة الدولة الطموحة لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج لقاحات "كوفيد-19" بميزانية قدرها 2.2 تريليون وون (1.92 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن هناك شركتين محليتين - شركة كوراتيس وشركة أيجين - تعملان على تطوير لقاحات mRNA مع المرحلة الأولى من التجارب السريرية قيد الإعداد، وستدعم الحكومة شركات الأدوية لتأمين التكنولوجيا الأساسية للقاحات mRNA وكذلك دعم التجارب السريرية.

سول فيروس كورون كوريا الجنوبية لقاح كورونا الحمض النووي الريبي

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وائل لطفي

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