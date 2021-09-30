الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع دولي للأمم المتحدة لدعم الانتقال المدني الديمقراطي بالسودان

السودان
السودان

كشفت وسائل اعلام سودانية، اليوم الخميس، تفاصيل اجتماع الأمم المتحدة المقرر عقده اليوم، اجتماعاً دولياً الداعمة للانتقال المدني والديمقراطي في السودان. 

ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية سونا، تستمر الجهود الدولية الداعمة للانتقال المدني والديمقراطي في السودان، حيث تعقد الأمم المتحدة اليوم الخميس، اجتماعاً دولياً في نيويورك تحت شعار "دعم الانتقال المدني الديمقراطي بالسودان".

وتنظم الاجتماع النرويج والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وجوتيريش ووزيرة خارجية النرويج إيني إريكسن.

دعم الانتقال الديمقراطي

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، تلقى أمس، اتصالا هاتفياً من وزيرة خارجية النرويج، أكد البرهان خلاله حرص المكون العسكري على دعم وحماية الانتقال الديمقراطي والعمل مع رئيس الوزراء والقوى السياسية، من أجل إنجاح الانتقال والتحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة مدنية ديمقراطية.

كذلك، أشار إلى نجاح القوات المسلحة في إحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدها السودان مؤخرا.

بدورها، أعربت الوزيرة النرويجية عن ارتياحها لسماع تلك التطمينات من البرهان، متعهدة بنقل فحوى الاتصال مع البرهان للاجتماع المقرر عقده غدا في الأمم المتحدة لدعم السودان.

يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت في 21 من الشهر الجاري، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش.

وأكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 40 ضابطاً لمشاركتهم في الانقلاب.

يشار إلى أن السودان بدأ في أغسطس 2019 فترة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية يفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.

وفي هذا السياق، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالاََ هاتفياََ من مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي دكتورة أنيت ويبر، تتعلق بتعزيز العلاقات بين السودان والاتحاد الأوروبي ودفع آفاق التعاون المشترك.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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