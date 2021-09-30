تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس 30-9-2021، وسط حالة من التذبذب شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري.

تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس 30-9-2021



وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي في مستهل تعاملات اليوم الخميس بين 48.46 جنيه و51.97 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 52.326 جنيه و52.376 جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 51.928 جنيه لـ 51.8741 جنيه، كما تراجع سعر البيع من 52.388 جنيه لـ 52.3332 جنيه.

واستقر سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء عند 49.45 جنيه، وتراجع سعر البيع من 52.283 جنيه لـ 52.2246 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" استقر سعر الشراء عند 49.46 جنيه، وتراجع سعر البيع من 52.283 جنيه لـ 52.2246 جنيه.

وتراجع سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 49.322 جنيه لـ 49.2754 جنيه للشراء ومن 52.283 جنيه لـ 52.2247 جنيه للبيع، كما تراجع سعر دينار كويتي "تحويل" من 49.322 جنيه لـ 49.2754 جنية للشراء، ومن52.283 جنيه لـ 52.2247 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 30-9-2021

وسجل سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية لـ 48.49 جنيه للشراء، 52.2500 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.3588 جنيه للبيع.

يشار إلى أن دولة الكويت قد شهدت معدلات متراجعة من حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورنا المستجد، إذ سجلت 37 إصابة محلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، 39 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، و 35 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 411 ألفًا و572 حالة، والوفيات إلى 2448 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 408 آلاف و459 حالة بنسبة 99.24%.