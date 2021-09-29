ضبط سلع فاسد خلال حملة على مخابز ومحال ومنافذ بيع بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون وضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحلات والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

حملة تموينية

وأوضح المحافظ أنه شن حملات دورية بالمراكز والأحياء للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق ومناسب والتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة ومنافذ البيع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات.

حملة تموينية

وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري إنه تم شن حملة مكبرة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومنافذ البيع المختلفة على مدار يومين بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية المختلفة من بينها الصحة والطب البيطري والتموين وغيرها وذلك للتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة بقرى المركز حيث أسفرت عن ضبط ١٠٠ دجاجة مجمدة وزن كل منها ١١٠٠جرام غير صالحه للاستهلاك الآدمي فضلاً عن تحرير محاضر وضبط ٦٠ علبة سجاير امتناع عن البيع كما تم ضبط ٢٠٠٠ كيلو جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالاضافة إلى تحرير ٢٥ محضر متنوع للمخابز ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم اعلان وعدم احتفاظ بسجل تفتيش لافتاً إلى استمرار مثل تلك الحملات بناءاً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبتكليف من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.

حملة تموينية

كان المحافظ قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.