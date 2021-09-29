ماليزيا تسجل 12 ألفًا و434 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ماليزيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 12 ألفًا و434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقًا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبدالله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم، عن هشام عبدالله قوله إن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليوني و232 ألفا و960 حالة، منذ بدء الجائحة.

وسجلت ولاية "ساراواك" 2967 إصابة جديدة، تليها ولاية سيلانجور (1362)، ثم جوهر 1289 حالة.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تبلغ حصيلة الوفيات جراء ىالوباء في ماليزيا 25 ألفًا و935 حالة.

وفي سياق متصل، أصدرت سلطات ماليزيا حتى الآن ما يزيد على 110 آلاف غرامة أو إخطار بتوقيع عقوبة على المخالفين لقواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19)، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء الماليزي.

وقال المكتب إنه تم تسجيل نحو 112 ألفًا و617 مخالفة يمكن أن تؤدي إلى غرامات تصل إلى 10 آلاف رينجت (400. 2 دولار أمريكي)، مشيرًا إلى أنه تم فرض ما يقرب من 70 ألف عقوبة مماثلة متعلقة بالجائحة العام الماضي.

وأوضح المكتب أن معظم غرامات هذا العام تم فرضها بموجب حالة الطوارئ خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس، حيث مُنحت الحكومة صلاحية إصدار المراسيم.

وشهدت ماليزيا، البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، ثلاث عمليات إغلاق، إذ فرضت عملية الإغلاق لأول مرة بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي فيروس كورونا وباءً عالميًا في مارس 2020.

وسرعان ما تبعت ذلك موجة من التقارير المحلية حول اعتقال أشخاص لارتكاب مخالفات مثل الركض في الشوارع الخالية أو نسيان ارتداء الكمامات أثناء التسوق.

وتم إلغاء هذا الإغلاق بعد نحو شهرين من انخفاض أعداد المصابين بالفيروس، ولكن ظلت حدود البلاد مغلقة.

وفرضت عملية الإغلاق للمرة الثانية في يناير الماضي، فضلًا عن تطبيق قانون الطوارئ، لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.